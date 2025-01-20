شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يزور مدرسة كابيتال صاحبة واقعة طالبة التجمع والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على زيارة مدرسة كابيتال الدولية، صاحبة واقعة طالبة التجمع "كرمه"، منذ قليل، حيث تفقد الوزير بعض فصول المدرسة، ويرافق الوزير بعض قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة وقيادات من إدارة التعليم الخاص بالوزارة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أنه في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.



مدرسة كابيتال الدولية