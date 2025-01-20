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شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية.
وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية.
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