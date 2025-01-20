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%88 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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