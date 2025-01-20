شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تضخ السلع الغذائية واللحوم بأسواق اليوم الواحد بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ السلع الغذائية ومنتجات للحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة في فروع أسواق اليوم اللواحد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتشهد أسواق اليوم الواحد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تتيح لهم فرصة شراء مجموعة واسعة من السلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه، بجانب المنتجات اليومية الأساسية الأخرى، حيث تُعد مبادرة "أسواق اليوم الواحد" نموذجًا يعكس اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تتوسع الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة في تنظيم سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد ،حيث تضخ كميات كبيرة في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة تنفيذ لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كاف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.