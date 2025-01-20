شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. مركز المناخ يتوقع سقوط أمطار خلال الأسبوع الحالى تصل لهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأسبوع الحالى متوقع سقوط أمطار تصل لمناطق كثيرة من الجمهورية، خاصة الدلتا وشمال الصعيد ويمكن أن تصل إلى سوهاج "حسب توقعات النماذج"، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس منتصف الأسبوع.

وأضاف فهيم أن استمرار الحرارة مستقر بلا تغيير بحيث تكون دافئة إلى دافئة جداً نهاراً وشديدة البرودة ليلاً وهذا معناه فرق كبير بين حرارة الليل والنهار.

وأوضح فهيم أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية تصل لحد الضباب من اليوم الإتنين والثلاثاء والاربعاء فى معظم مناطق الوجه البحري.

وحول أهم الاعتبارات والاحتياطات المطلوبة أوضح فهيم أن التذبذب الحراري والشبورة والرطوبة والأمطار تقلل الامتصاص، وتكثر مراض بامتياز على كافة المحاصيل خاصة البطاطس والبصل والتوم والفراولة والكتان والخرشوف والطماطم والفلفل والفول والبسلة.