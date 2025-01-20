شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: الفترة الحالية مهمة في بناء محاصيل للقمح والشعير والكتان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الفترة الحالية أهم فترة في بناء المحصول للقمح والشعير والكتان وكافة المحاصيل الشتوية "طويلة الموسم".

وينصح فهيم المزارعين الذين سيقومون بـ زراعة القمح هذه الأيام "بعد المواعيد المناسبة " بنقع التقاوي فى محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات احادى البوتاسيوم بنسبة 1.8% لكل منهما حيث يؤدي الى تحسين الامتصاص فى الاجواء الباردة.

أضاف فهيم أنه بالنسبة للمحاصيل الأرضية مثل البطاطس والبنجر والبصل والثوم المبكر فهذه فترة هامة جداً للتحجيم والترصين ومهم الحفاظ عليهم من أمراض الشتاء المزعجة، ويجب تكثيف إضافات البوتاسيوم في أي صورة متوفرة وضبط الري وعدم التعطيش أو التغريق.

وبالنسبة للبطاطس الصيفي التى تمت زراعتها مبكرًا وكل الخضر يكون عالي الفسفور والبوتاسيوم فوسفيت ونترات الكالسيوم هو الأساس و الطماطم يتم جمعها فالتحجيم والتلوين سيضعف وعليكم بسترات او نترات أو اسيتات البوتاسيوم رشاً، ومزارعي الزيتون يجب الاستعداد لضبط الموسم وخاصة الانتهاء تماماً من التقليم فاحتياجات البرودة ستكون فى مواعيدها ومتوقع موسم غزير التزهير.

وأشار فهيم إلى أن زيادة تذبذبات الحرارة مع زيادة الرطوبة النسبية بسبب الشبورة والندى الكثيف لها علاقة كبيرة بانتشار بعض الآفات الحشرية أو المرضية اللى ممكن تسبب ازعاج كتير للزرع مثل حشرات المن على الفول والبطاطس الصيفي وغيرها و التربس على البصل والكمون وصانعات الانفاق على طماطم تحت الانفاق وغيرها وأمراض اللطعة الأرجوانية على البصل والثوم و اللفحة المتأخرة على البطاطس والطماطم و لفحة الساق الصمغية على الكنتالوب والبطيخ وخيار الانفاق والصوب خاصة فى الصعيد و العفن الرمادي والعفن الطري على ثمار الفراولة وطماطم الصوب.

وأكد فهيم أن الإجراءات الوقائية او العلاجية مهمة خلال هذه الفترة مشيرًا الى أن محاصيل الفاكهة مستديمة الخضرة مثل المانجو والنخيل والموالح والموز وغيرها تأثرت بالظروف الباردة و اهم بند هو حجم الكربوهيدرات المخزنة فى البراعم والقمم والدوابر وغيرها ووقت بناءها انتهى لكن مهم جداً ان لا تستهلك الشجرة فى الفاضي ( فى تنفس الظلام ) بالتالي يجب البدء فى التغذية تدريجيًا والأزوت (السهل) هو الأساس يعني السماد المركب ( عشرينات او 19 رات والماب ) يتم اضافته بالتدريج.

أضاف أن التراكيب المحصولية خاصة الفاكهة المتساقطة (عنب، خوخ ، برقوق ، مشمش ، كمثرى ) فاحتياجات البرودة عامل مشجع للموسم ويتبقى ضبط وانضباط بداية الموسم خاصة مواعيد التقليم والرش وبداية التغذية.