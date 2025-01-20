شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السجون الإسرائيلية: أطلقنا سراح 90 أسيرا فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر العسكرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

بدأت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تتحرك من سجن عوفر الإسرائيلى العسكرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

جاء ذلك بعد تأخير فى الإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى الفلسطينيين بعد مضي أكثر من 7 ساعات على تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

أكد مكتب الأسرى التابع لحماس أن عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر أظهرت أن هناك نقصا في أسيرة، مؤكدا أنه يجرى التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر لإلزام الاحتلال بقائمة الأسرى المتفق عليها.