شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من طقس الغد فى الإسكندرية.. شبورة مائية صباحا وشديد البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة الإسكندرية، غدا الاثنين، حالة من الطقس المتقلب ليسود طقس معتدل نهارًا ويكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الإثنين 20 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.