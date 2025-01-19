شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: مقرر إطلاق سراح 3 رهائن كل 7 أيام بينهم أمريكيون والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في منشور على موقع إكس، إنه "تم الإفراج عن 3 إسرائيليات وسيطلق سراح 4 أخريات خلال 7 أيام".

وأوضح، أنه من المقرر إطلاق سراح 3 رهائن إضافيين كل 7 أيام بما في ذلك أمريكيون على الأقل في المرحلة الأولى.

من جانبه قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاجتماع مع عائلات المفرج عنه، إن "العائدين الثلاثة نقلوا في مروحية تابعة للقوات الجوية، إلى المستشفى حيث سيلتقون بصحبة عائلاتهم العلاج الطبي".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم الأحد.

وتجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة تل أبيب مع أهالي المختطفين، في انتظار وصول الرهائن المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 471 يومًا من الحرب.