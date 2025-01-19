شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: مقرر إطلاق سراح 3 رهائن كل 7 أيام بينهم أمريكيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالأحد، 19 يناير 2025 08:29 م
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في منشور على موقع إكس، إنه "تم الإفراج عن 3 إسرائيليات وسيطلق سراح 4 أخريات خلال 7 أيام".
وأوضح، أنه من المقرر إطلاق سراح 3 رهائن إضافيين كل 7 أيام بما في ذلك أمريكيون على الأقل في المرحلة الأولى.
من جانبه قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاجتماع مع عائلات المفرج عنه، إن "العائدين الثلاثة نقلوا في مروحية تابعة للقوات الجوية، إلى المستشفى حيث سيلتقون بصحبة عائلاتهم العلاج الطبي".
وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم الأحد.
وتجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة تل أبيب مع أهالي المختطفين، في انتظار وصول الرهائن المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 471 يومًا من الحرب.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم (الأحد).
بدورها قالت مصادر في حركة "حماس" إن كتائب القسام سلمت 3 محتجزات لجمعية الصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة ضمن صفقة التبادل.
وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.
ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز