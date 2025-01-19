شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمة تيك توك في أمريكا.. والمنصة: شكرا للرئيس ترامب والان مع تفاصيل الخبر

عادت خدمة تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رفع الإيقاف عنها، وقالت المنصة إنه "بالاتفاق مع مزودي الخدمة، تعمل Tik Tok على استعادة الخدمة في أمريكا.

وقدمت المنصة الشكر للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على توفير القدرة لتقديم الخدمة لأكثر من 170 مليون أمريكي والسماح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة بالازدهار.

وأضافت المنصة: "سنعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأمد يحافظ على بقاء تيك توك في الولايات المتحدة"

من جانبه قال ترامب إنه سيصدر أمرا تنفيذيا يوم الاثنين يسمح لـ تيك توك بالعمل في الولايات المتحدة. وأضاف أنه يود أن تكون لدى الولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50% في تيك توك.