شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: تكليفات رئاسية لمؤسسات الدولة بتقديم أوجه الدعم لأهالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع أجهزة الدولة بتذليل كل أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، ولا شك أن الدعم الصحي من أهم ما يحتاج له الأشقاء في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبصحبته الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، في زيارة لمحافظة شمال سيناء لتفقد والتأكد من جهوزية المستشفيات، ومخازن الدعم اللوجستي للهلال الأحمر المصري، ليتأكدا من الالتزام بالخطط الموضوعة لتقديم الدم الصحي واللوجستي للأشقاء في غزة.

وذكر أن مصر بدأت في استقبال الجرحى منذ نوفمبر 2023، ولدينا خطط موضوعة للتعامل، وتمت مراجعته والتأكد من توافر المستلزمات والمخزون الكافي من الدم والقوافل الطبية، وأماكن الإحالة في شمال سيناء والمحافظات القريبة منها.