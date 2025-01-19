شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى مع مدير عام مشروعات الربط الكهربائي بشركة بلجيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مستهل زيارته لبروكسل، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "ويم دهونت" مدير عام مشروعات الربط الكهربائي بشركة بلجيكية يوم الأحد.



أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم مع الشركة البلجيكية التي ساهمت في أعمال عديدة في مصر ووقعت على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، ورحب الوزير عبد العاطى باهتمام الشركة البلجيكية بالإسهام في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY، كما أكد على اهتمام مصر بشكل خاص بالتحول الأخضر، وذلك من خلال تنفيد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في هذا المجال.



استعرض الوزير عبد العاطى الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، واستعرض أبرز السياسات التي نفذتها الحكومة المصرية اتصالاً بخطة الإصلاح الاقتصادي والأهمية التي توليها لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتسوية أية معوقات قد تواجهها، معرباً عن التطلع لتعزيز استثمارات الشركة في مصر.