شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حماس قالت إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، ونجاح الاتفاق يتطلب التزاما إسرائيليا وأي انتهاك إسرائيلي قد يعرضه للخطر.



بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.



وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.