شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتمسك بدعم إسرائيل.. ويؤكد: فريقى وفريق ترامب تحدثا بصوت واحد والان مع تفاصيل الخبر

تمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات من ترك منصبه وسط تراجع غير مسبوق فى شعبيته، وقال فى مؤتمر صحفي تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة إنه عمل فى السياسة الخارجية لعقود من الزمن، وهذه واحدة من أصعب المفاوضات التى شارك فيها.

وأضاف: "الآن تغيرت المنطقة بشكل جذري، لقد ضعفت رعاة حماس في الشرق الأوسط بشدة على يد إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، لقد ضعف حزب الله، أحد أكبر داعمي حماس، بشكل كبير على ساحة المعركة مع تدمير القيادة".

وأعرب عن سعادته أن فريقه وفريق دونالد ترامب: "تحدثا بصوت واحد في الأيام الأخيرة، من إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، وقال بايدن إن الحوار كان "ضروري وفعال وغير مسبوق".

وأضاف أن النجاح في المنطقة سيتطلب المثابرة والدعم المستمر لأصدقائنا في المنطقة، والإيمان بالدبلوماسية المدعومة بالردع.

وأكدت من ناحية أخرى، الحكومة الإسرائيلية عودة الإسرائيليات المحتجزات الثلاث، وقد أبلغ المسؤولون المعنيون عائلاتهم بتسلم القوات الإسرائيلية للمحتجزات.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بعودة جميع المختطفين، مشيرة إلى أن أسماء المحتجزات هن جونين الرومي (24)، ديماري إميلي (28)، شتاينبراخر دورون (31).

وأعلن الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك، قبل قليل، تسلم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد نقلهن من قطاع غزة، ويرافق العائدين الثلاثة الآن وحدة نخبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوة الشاباك في طريق عودتهم إلى إسرائيل، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي.

وأعلن جيش الاحتلال أن قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده يؤدون التحية والعناق للعائدين وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

