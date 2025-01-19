شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حالة الطقس غدا.. شديد البرودة ليلا وصقيع وشبورة وضباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أجرى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بالدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف، وخلال الاتصال الهاتفي، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتهنئة للدكتور نواف سلام، على نيله ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مُعرباً عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه خلال هذا الظرف الدقيق الراهن.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق إعلان سكن لكل المصريين5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg. أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة كانت تشهد مشكلتين تطلبوا التدخل العاجل لحلهما، وهى مشكلة الكثافة فى الفصول الدراسية، وتم القضاء عليها وتخفيض الكثافات بحلول مؤقتة وسريعة، بالإضافة إلى مشكلة العجز فى المعلمين، متابعا"حاليا لا يوجد عجز في عدد مدرسين المواد الأساسية" وزير التعليم: حاليا لا يوجد عجز فى عدد مدرسين المواد الأساسية

رئيس الوزراء يؤكد لنظيره اللبنانى دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان الشقيقوزير الإسكان: غلق إعلان "سكن لكل المصريين 5" مع انتهاء مهلة رفع المستندات

أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم الأحد، أنه بحسب خطة إطلاق سراح المختطفين فإن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت غزة، مشيرا أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين بعد الساعة الرابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي. الصحة تستقبل أكثر من 56 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 56 مليونًا و427 ألفًا و878 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024. صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ طرح 42 وحدة إدارية كاملة التشطيب بأنشطة متنوعة بمساحة 100 م2 للوحدة، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة. وزارة التعليم تعلن الكليات المتاحة لمسارات ثانوية البكالوريا المصرية عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة الحوار الوطني مع رؤوساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أعلن موفد القاهرة الإخبارية، دخول 231 شاحنة مساعدات و16 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم حتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إعلان مقترح شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، قائلا: شايفين عندنا كابوس اسمه ثانوية عامة، وعايزين نغيرها وعلمنا دراسات كثيرة وطرحنا المقترح للحوار المجتمعى ونسعى لتطبيق البكالوريا المصرية على الصف الأول الثانوي العام القادم، قائلا: لو الحوار المجتمعى قال نطبق البكالوريا بعد سنتين هنمشى وفق هذا الرأى بس يكون هناك مبرر، وإحنا بنسمع الحوار المجتمعى ولسه هنقعد مع أولياء الأمور ومديري المدارس والمعلمين ولما نصل لرأى افضل لأولادنا وبلدنا هنطبقه ولا يوجد أى استعجال فى تطبيق النظام وما زلنا فى الحوار المجتمعى وكل يوم توجد لقاءات مختلفة. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن نسبة الصح والخطأ فى الامتحانات يجب أن تكون وفق نسبة محددة ولتكن 30 % فى الامتحانات، لأن ذلك مرتبط بجودة التعليم، وباقى الامتحانات يكون بنظام الأسئلة المقالية، متابعا، أنه مع تطور البرامج الدراسية الطالب يمتحن مقالى من خلال الاختبارات الإلكترونية، وهذا تطوير حدث فى منظومة التعليم الجامعى، موجها الشكر للمجلس الأعلى للجامعات للنجاح فى تطبيق ذلك. وزير التعليم العالى: لدينا تواصل مع قطاع الصناعة فى تصميم البرامج الدراسية أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تتبع جميع المعايير الدولية في ترميم الآثار والحفاظ على المعالم الأثرية، مضيفا أن مصر في مجال ترميم الآثار بها 8 كليات و3 معاهد ومدرسة فنية ومراكز للترميم، وأن الإجمالي العام لمشروعات الترميم 252 مشروعا في العام الحالي، تقسم أثار مصرية ويونانية ومتاحف. وزير السياحة: نتبع المعايير الدولية فى ترميم الآثار للحفاظ على التراث والهوية الثقافية وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"عن تطوير دواء دقيق لعلاج نوع من سرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز. "FDA" توافق على عقار جديد لسرطان الثدي المتقدم يطلق عليه "الصواريخ الموجهة" وزارة التعليم تعلن الكليات المتاحة لمسارات ثانوية البكالوريا المصريةدخول 231 شاحنة مساعدات و16 شاحنة وقود لمعبرى العوجة وكرم أبو سالم حتى الآنوزير التعليم: لو الحوار المجتمعى قال نطبق البكالوريا بعد سنتين هانفذ وزير الإسكان يُعلن طرح وحدات إدارية بمساحة 100م2 للبيع بمدينة الخارجة بالوادي الجديد الصحة تستقبل أكثر من 56 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات الفحص والتوعية

وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الإثنين 20 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس غد الإثنين 20 يناير 2025.. شبورة كثيفة تصل إلى الضباب بهذه المناطق