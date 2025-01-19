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بايدن: نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم

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بايدن: نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الأحد، 19 يناير 2025 05:59 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي ينفذ اليوم هو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي".

وأكد في كلمة له اليوم الأحد، أن "نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم".

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.


وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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