شكرا لقرائتكم خبر عن قوات إسرائيلية خاصة ترافق الرهائن المفرج عنهم قبل فحصهم طبيا والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "يتم حاليا نقل الرهائن الثلاثة المفرج عنهم إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في غزة."

وأضاف في بيان، أنه "يتم مرافقتهم من قبل قوات خاصة من جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) لدى عودتهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي."



وتجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة تل أبيب مع أهالي المختطفين، في انتظار وصول الرهائن المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 471 يومًا من الحرب.



وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم (الأحد).



قال مصدر في حركة "حماس" إن كتائب القسام سلمت 3 محتجزات لجمعية الصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة ضمن صفقة التبادل.



ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.



وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.