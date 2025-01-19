شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم إلى سجن عوفر الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الأحد، وصول الأسيرات والأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر، مشيرا إلى أن هؤلاء ممن سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إنه سينشر بعد قليل، أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، الأحد، وذلك بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، اليوم، الأحد، بعد 15 شهرا من القتال الذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين، بعد تأخر دام نحو ثلاث ساعات بسبب مشكلة تتعلق بإعلان أسماء الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن بوقت لاحق اليوم.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الذي يسمح بالإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات، متأخرا عن الوقت المقرر سابقا في تمام الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي، بعد تأخر تسليم حركة حماس قائمة بأسماء الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المقرر الإفراج عنهن في وقت لاحق الأحد.

وأعلنت حركة حماس أن التأخير يعود لأسباب تقنية وميدانية، مؤكدة أن الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهم هن رومي جونين (24 عاماً)، وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شطنبر خير (31 عاماً).

فيما أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، مضيفا: سيتم "إطلاق سراح 4 رهائن أحياء آخرين خلال 7 أيام".



