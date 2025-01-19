شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن رسميا استلام المحتجزات الإسرائيليات من الصليب الأحمر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال يعلن رسميا استلام المحتجزات الإسرائيليات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي.

وقال مراسل القناة إنه تم تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث للصليب الأحمر الدولي في غزة، وإسرائيل تلقت مؤشرات من الصليب الأحمر الدولي بأن المحتجزات الثلاث بصحة جيدة.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إن المحتجزات الإسرائيليات الثلاث في طريقهن إلى جنوده وقوات الشين بيت بغزة.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.

إلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.

