شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الاسرائيلي: عملية تسليم المحتجزات الثلاث في غزة قد اكتملت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي أن عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث قد اكتملت.

وسلمت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر الدولي وسط مدينة غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الأحد، أن قائمة الأسيرات والأطفال الأسرى المنوي الإفراج عنهم تضم 69 امرأة و21 طفلا، موضحة أن القائمة تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس المحتلة

من جانبها، نشرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الأحد، أسماء الأسرى والأسيرات الفلسطينيات الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك بموجب صفقة التبادل بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، توجه فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لاستلام الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في غزة لدى حركة حماس.

فيما أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الأحد، وصول الأسيرات والأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر، مشيرا إلى أن هؤلاء ممن سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إنه سينشر بعد قليل أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، الأحد، وذلك بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وخصص جيش الاحتلال الاسرائيلي، الأحد، مروحيات تتبع سلاح الجو للمشاركة في عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات العائدات إلى إسرائيل اليوم من قطاع غزة بعد احتجاز دام لأكثر من 15 شهرا، بحسب ما نقله جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر منصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.