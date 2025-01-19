شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الإسرائيليين يتجمعون فى ساحات تل أبيب فى انتظار وصول الرهائن من غزة والان مع تفاصيل الخبر

تجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة تل أبيب مع أهالي الرهائن، في انتظار وصول المحتجزين المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 471 يومًا من الحرب.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفار غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم (الأحد).

فيما قال مصدر في حركة حماس إن كتائب القسام بدأت تسليم 3 محتجزات لجمعية الصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة ضمن صفقة التبادل.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.