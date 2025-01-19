شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 231 شاحنة مساعدات و16 شاحنة وقود لمعبرى العوجة وكرم أبو سالم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن موفد القاهرة الإخبارية، دخول 231 شاحنة مساعدات و16 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم حتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.