شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على عقار جديد لسرطان الثدي المتقدم يطلق عليه "الصواريخ الموجهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"عن تطوير دواء دقيق لعلاج نوع من سرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقالت إن العلاج الذي تم تطويره بالاشتراك مع الشركة اليابانية، تم تسميته بـ Datroway وتمت الموافقة عليه للمرضى الذين يعانون من شكل متقدم من سرطان الثدي والذين تلقوا علاجًا مسبقًا.



وقالت الشركة البريطانية المنتجة للعقار، إن الدواء سيصبح متاحا للمرضى في الولايات المتحدة بوصفة طبية في غضون أسبوعين تقريبا، وهو ينتمي إلى فئة من الأدوية تسمى مركبات الأجسام المضادة الدوائية (ADCs)، والمعروفة أيضًا باسم "الصواريخ الموجهة" لأنها مصممة لاستهداف الخلايا السرطانية فقط مع تجنيب الخلايا السليمة، على عكس العلاج الكيميائي التقليدي.

وفي شهر ديسمبر، تمت الموافقة في اليابان على استخدام دواء داترواي لعلاج المرضى المصابين بنوع من سرطان الثدي والذين تلقوا في السابق علاجا كيميائيا.

وفي تجربة في مرحلة متأخرة، نجح الدواء في إبطاء تقدم المرض لدى مرضى التجربة الذين لم يكن من الممكن إزالة السرطان لديهم جراحيًا أو انتشر لديهم إلى ما هو أبعد من مصدره، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا علاجات أخرى مثل العلاج الكيميائي.

ودخلت الشركة البريطانية، وشركة دايتشي سانكيو اليابانية في تعاون عالمي لتطوير وتسويق الدواء بشكل مشترك في يوليو 2020، في صفقة تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار .

وتسعى الشركات أيضًا إلى الحصول على موافقة على الدواء للمرضى الذين يعانون من نوع من سرطان الرئة مع شكل متحور من جين يسمى EGFR، والذين تلقوا العلاج سابقًا.