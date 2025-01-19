شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نتبع المعايير الدولية فى ترميم الآثار للحفاظ على التراث والهوية الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تتبع جميع المعايير الدولية في ترميم الآثار والحفاظ على المعالم الأثرية، مضيفا أن مصر في مجال ترميم الآثار بها 8 كليات و3 معاهد ومدرسة فنية ومراكز للترميم، وأن الإجمالي العام لمشروعات الترميم 252 مشروعا في العام الحالي، تقسم أثار مصرية ويونانية ومتاحف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

وقال الوزير: "الدولة تتبع جميع المعايير للحفاظ على المعالم الأثرية وإذا كان هناك خطأ أو غيره لا أعلم لو هتكلموني عن أسود قصر النيل هذا موضوع مضحك الحقيقة، لو هناك حالة معينة أرسلوها وأنا قادر على التعامل معها"، وواصل: إننا لا نتهاون لكن الموضوع ليس سهل والموارد محدودة.

وبالنسبة لإدارة المناطق السياحية، قال وزير السياحة: "نسمع عن وجود مستثمرين في المناطق السياحية تنفذ المخطط الذي تضعه الدولة للمكان، وهناك مجموعة تعمل على تعديل بعض الاتفاقيات، إن الدولة هدفها الأولى هو الحفاظ على الأثر والطابع التراثي والهوية الثقافية للمكان وليس الاستغلال التجاري، لذلك مقدرش أسلم المنطقة بالكامل للجهة الاستثمارية".