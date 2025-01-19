شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تخصص مروحيات لنقل الأسيرات المفرج عنهن من قطاع غزة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مروحيات تتبع سلاح الجو للمشاركة في عملية نقل الأسيرات الإسرائيليات العائدات إلى إسرائيل اليوم من قطاع غزة بعد احتجاز دام لأكثر من 15 شهرا، بحسب ما نقله جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر منصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.



مروحيات نقل الأسيرات



أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بداية عملية استلام الإسرائيليات الثلاثة التي أعلنت الفصائل تسليمها اليوم الأحد.

وبدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، توجه فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لاستلام الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في غزة لدى حركة حماس.



مروحيات النقل



فيما أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، الأحد، وصول الأسيرات والأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر، مشيرا إلى أن هؤلاء ممن سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إنه سينشر بعد قليل أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، الأحد، وذلك بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

