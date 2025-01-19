شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسرائيلية: سيتم الإفراج عن 77 أسيرا فلسطينيا دون 18 عاما من معبر بيتونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إسرائيلية إن 77 أسيرا دون الـ18 عاما سيتم الإفراج عنهم عبر معبر بيتونيا لرام الله خلال ساعات.

وبدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، توجه فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لاستلام الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في غزة لدى حركة حماس.



فيما أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأحد، وصول الأسيرات والأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر، مشيرا إلى أن هؤلاء ممن سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.



وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إنه سينشر بعد قليل أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، الأحد، وذلك بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.