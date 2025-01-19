شهادة البكالوريا المصرية.. مواد المرحلتين التمهيدية والرئيسية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقترح البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي العام العام الدراسى المقبل مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع، المواد الدراسية التى يدرسها الطلاب كالتالى:



هيكل شهادة البكالوريا المصرية للمرحلتين التمهيدية والرئيسية

- المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوي العام تشمل : التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.



هيكل شهادة البكالوريا المصرية للصف الثاني الثانوي

- المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

- مواد الصف الثالث الثانوي العام 3 مواد تعتبر التربية الدينية مادة أساسية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).