شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يكشف عن خطة تحويل مباني الحكومة بمنطقة وسط البلد لغرف فندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن خطة الحكومة بشأن تحويل جميع المباني الخاصة بمقرات الوزارات بمنطقة وسط البلد التي انتقلت للعاصمة الإدارية لـ"غرف فندقية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

وقال فتحي، إن منطقة وسط البلد فيها جزئين الأول جزء تراثي والثاني جزء حضاري، وهناك مناقشات الآن مع مجلس الوزراء وصندوق مصر السيادي للإجابة كيف سيتم إدارة هذا الأمر.

وأشار إلي أن السؤال الذي يتم طرحه حاليا ، هل تطرح للمستثمرين أم كيفية الإدارة وماذا عن المباني التي يكون بجوارها محل ميكانيكي" معقبا:" ليس عيبا في المكانيكي ولكننا نطرح كل التساؤلات من أجل تحويل المباني إلي فنادق سياحية".

وأشار إلى أن المستثمرين يطالبون بأن التطوير الذي يحدث لوسط البلد يستمر ولا يتراجع، مضيفا :" هذه المسألة نناقشها على مستوى مجلس الوزراء، وأرى أنها تحتاج الى رؤية شاملة متكاملة مثل العاصمة الإدارية للحفاظ على الشكل الحضاري والتراثي لها ".

وردا على سؤال حول استيعاب مقاعد الطيران في مصر لرقم 30 مليون سائح ، قال "فتحي" :" مقاعد الطيران في مصر، لا تستطيع إحضار 30 مليون سائح، ومصر للطيران تحتاج إلى وقت لتقوم مرة أخرى ، و تلعب دورها مرة ثانية".

وأشار إلي أنه سوف يتم استخدام الرخصة الذهبية في المجال، لكن هذا قائم علي ثلاثة أمور وهي الرسوم والممدد والحصر للفرص الاستثمارية".