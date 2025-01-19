شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: مُخطط شامل لتطوير منطقة الأهرامات.. ونسبة إشغال الفنادق عالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف فتحي وزير السياحة والاثار، وجود مخطط شامل لتطوير منطقة الأهرامات في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تتضمن تخطيط شامل انطلاقا من مطار سفنكس وصولا إلي الأهرامات والمتحف المصري الكبير، دون اجتهادات شخصية، مشيراً إلي أن هذه المخططات شاملة ارتفاعات المنشآت الفندقية.

وخلال كلمته أشار شريف فتحي، إلي وجود نسبة إشغال عالية في الفنادق حاليا مع معدلات السياحة لمصر، مشيراً إلي مخططات التوسع في المنشآت الفندقية في إطار خطة الوصول إلي 30 مليون سائح بحلول 2028، وننظر إلي هذه النسبة كل 6 شهور ليتم تعديلها في ضوء المعطيات والأوضاع.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أنه جار العمل على إنتاج أفلام جديدة للتسويق للسياحة والآثار المصرية، قائلا: "مش هيكون فيها بس تنوره، لكن نسلط الضوء على أمور أخري"، مشيرا إلي الفيلم التسويقي للمتحف المصري الكبير، وأنه سيتم الإعلان الرسمي لافتتاحه قريبا.

وشدد "فتحي" على أهمية مضاعفة أعداد الغرف، قائلا: "حتى أول العام الماضي كنا نعمل بنفس عدد الغرف الفندقية المتواجدة منذ 2010، وتم إدخال 8 آلاف غرفة إلي الخدمة على مدار العام، أدخلنا 8 آلاف غرفة للخدمة، ونستهدف 40 غرفة بحلول 2027".

وسلط شريف فتحي، الضوء على أهمية الاستثمار السياحي والآليات الجديدة في التعامل معه، مشيراً إلي أن الرؤية التي تعمل عليها وزارة السياحة حاليا وتتضمن حصر الرسوم والضرائب و المستقطعات لإعلانها على الويب، ليكون أي مستثمر سياحي مضطلع علي كافة التفاصيل المالية وتوقيتات الدفع والجهة المنوط بها التحصيل.

جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، يناقش طلب مقدم من النائبة راجية الفقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر"، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب جيفارا الجافى، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية".