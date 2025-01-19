شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية والان مع تفاصيل الخبر

وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم، بروتوكول تعاون قضائي مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة بالقاهرة، حيث مثل المحكمة الدستورية العليا رئيسها المستشار بولس فهمي إسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد امين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.

وتضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين، جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضرة أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.

وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة.