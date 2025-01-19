شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة وتطوير 312 مركزا ثابتا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة فى مجال تحسين خدمات المحليات، من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمى الذى تنفذه الحكومة، والذى حظى باهتمام كبير من قبل فخامة رئيس الجمهورية، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول جهود تحسين خدمات المحليات للمواطنين فى مختلف المحافظات .

وأضافت د. منال عوض أنّ الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمحافظات، من تطوير وميكنة الوحدات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية ليصبح عدد المراكز والمدن والأحياء التى تم تطويرها حوالى 312 مركز تكنولوجى ثابت من إجمالى 316 مركز مستهدف تطويره، كما أنه تم تطوير عدد 24 مركز بدواوين عموم المحافظات من إجمالى 27 مركز ديوان عام مستهدف تطويره ، مشيرة إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات المحلية للمواطنين، مما ساهم فى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتى على رأسها تحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات التى يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة فى الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنّه فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، والتى تعمل على نقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم فى وقت قياسى لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، لافتة إلى أنه تم تسليم وتشغيل 412 تابليت ، والذى يعمل على تحصيل المديونيات من مقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم ، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير ونتيجة إلى ذلك فإن عدد الخدمات التى تم تقديمها للمواطنين منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2023 ، تخطى عدد 16 مليون طلب مقدم من خلال المراكز التكنولوجية المطورة حيث تخطت نسبة إنهاء الطلبات فى مواعيدها حوالى 70% من إجمالى الطلبات المقدمة وأنه منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته تخطت الطلبات المقدمة أكثر من 6 مليون طلب.

كما أشارت وزير التنمية المحلية، إلى أنّ مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تؤدى نحو 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجى بالحى أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بأهمية متابعة التقارير الدورية حول مستوى سير الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية التى تعمل على إنجاز الإجراءات المتعلقة بالخدمات التى تم تقديمها للمواطنين خلال عام 2024 بما يساهم فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين وذلك لحثهم على تحسين الأداء.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن للوزارة دور فعال فى تفعيل دور المراكز التكنولوجية يتمثل فى متابعة أداءها والخدمات المقدمة منها وتوجيه المحافظات من خلال لجان المتابعة المشكلة على مستوى كل محافظة والتى تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للتعرف على موقفها وجودة خدماتها على الأرض ، بالإضافة إلى مساعدة المحافظات فى تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقاً لمعدلات الأداء .