شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير والمنطقة الأثرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 03:06 م

* المحافظ يتابع نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بالطرق والمحاور المؤدية للمتحف

* النجار: اسطبلات حضارية لخدمة المترددين على الأهرامات تضم ٢١٦ باكية للدواب بديلة عن العشوائية

* ويؤكد : تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل وتوسعته ليصل عرضه ١٥ مترا

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة مراحل العمل بمخطط تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتي ستسهم في خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام للمنطقة وإحداث نقلة حضارية تتواكب مع ذلك الحدث الفريد في إطار استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير قريباً.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مخطط أعمال التطوير بطريق الفيوم للوقوف على آخر المستجدات من أعمال الزراعات والمسحطات الخضراء واللاند سكيب وأعمال المحولات الكهربائية وموقف مسار الكابلات المغذية لأعمال الإضاءة المنفذة التي ستسهم في إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته الشركة المنفذة بوضع برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن.

كما أكد محافظ الجيزة علي مسئولي شركة الكهرباء بسرعة الانتهاء من أعمال كابلات الكهرباء المتبقية لتعظيم الاستفادة من أعمال الاضاءة المنفذة.

كما عاين محافظ الجيزة خلال جولته مشروع الإسطبلات الحضارية الجديدة التي تضم ٢١٦ باكية حضارية للدواب لتصبح بديلا عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات والتي ستصبح نقطة تمركز وإنطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من الزوار المترددين على منطقة الأهرامات وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة الأثرية .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الاسكان بوضع برنامج زمني للانتهاء من الأعمال المتبقية لتشغيل الاسطبل الحضاري لخدمة الزائرين مع تدعيمها بمناطق خدمات ودورات مياه حضارية .

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل وذلك بعد توسعه وتطويره ليصل عرضه ١٥ م وتدعيمه بالبلدورات وارصفه المشاة وتركيب أعمدة أناره للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة.

جولة محافظ الجيزة

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة

المهندس عادل النجار

جولة محافظ الجيزة

جولة تفقدية لمحافظ الجيزة