شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير مستشفيات قصر العينى.. وتوسعات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم؛ لاستعراض خطة تطوير مستشفيات "قصر العيني" التابعة لجامعة القاهرة، وكذا مقترح توفير أرض جديدة لاستيعاب زيادة الأعداد بجامعة حلوان، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن بداية عام 2027 ستشهد مرور 200 سنة على إنشاء مستشفى "قصر العيني"، ومن ثم يتم الاستعداد لهذه المناسبة باحتفالية تتضمن تطويرا شاملا، ليصبح "مجمع مستشفيات عالميا"، كما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بـ "قصر العيني".

وأوضح "الحمصاني" أن مشروع تطوير مستشفيات "قصر العيني" الجاري تنفيذه حالياً، يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة لما يزيد على مليوني مواطن سنوياً، على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا القضاء على التكدس المروري الموجود بالمنطقة، وإتاحة أماكن انتظار للسيارات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أنه سيتم التطوير لمجمع مستشفيات "قصر العيني" بما يتماشى مع الأكواد الطبية العالمية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الطبية.

كما شهد الاجتماع، استعراض مقترح تخصيص أرض جديدة لتوسعات "جامعة حلوان" في إحدى المدن الجديدة بشرق القاهرة، بما يسهم في استيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وكذا البرامج الجديدة، مع توفير خدمات جديدة للطلاب، حيث أبدي رئيس الوزراء موافقته المبدئية، مٌشيراً إلى أن الدولة تُولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في أعداد الجامعات، وتطوير المحتوي التعليمي، بما يُسهم في تقديم خدمات تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.