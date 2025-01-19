شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: مستمرون بالتعاون مع مصر لتقديم المساعدات بعد وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردني النائبة دينا البشير، بالجهود المصرية التي توصلت إلى إنجاز وتنفيذ وقف إطلاق النار اليوم الأحد في قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، مؤكدة أنه رغم أن هذه اللحظة تأخرت كثيرا ودفع ثمنها الجميع إلا أنها تعد لحظة تاريخية ويجب العمل على تنفيذ هذا الاتفاق من كافة الأطراف.

وقالت البشير، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، تعليقا على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إن مصر والأردن بذلا جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، مثمنة الجهود المصرية المستمرة من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار وبالتنسيق والشراكة الدائمة مع الأردن لوصول المساعدات.

وأضافت أن التنسيق والتشاور والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وعمان تهدف دائما إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحل القضايا العربية بالطرق الدبلوماسية ونشر السلام للحفاظ على الأمن القومي العربي، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأردنية متجذرة وتاريخية وتهدف إلى السلام والأمن والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم .

وأشارت إلى أنه عقب وقف إطلاق النار تعمل مصر والأردن على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالى غزة وخصوصا في ظل الكارثة الإنسانية الموجودة حاليا في القطاع بسبب نقص إنفاذ المساعدات بسبب التعنت الإسرائيلي، موضحة أن الاتفاق نص صراحة على السماح بإدخال المساعدات بمستوى كبير كما كان عليه الوضع قبل الحرب.

ولفتت رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردني، إلى أن مصر والأردن منذ بداية الحرب ويقدمان المساعدات بكل الطرق البرية والجوية إلى الأشقاء في غزة، مشيرة إلى أن الوضع حاليا يحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق من أجل إيصال المساعدات إلى غزة والضفة في الأوضاع الصعبة في فلسطين بشكل عام.

ونوهت إلى أن مصر والأردن يعتبران وبحكم الجغرافيا شريان الحياة لغزة والضفة وللأهالي فلسطين بشكل عام، مشددة على ضرورة ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت البشير أنه على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والأشقاء العرب مساعدة مصر والأردن وتقديم الدعم من أجل مواصلة دورهما الإنساني تجاه غزة والشعب الفلسطيني، مشددة على أن القاهرة وعمان لا يقدران وحدهما تقديم المساعدات الكافية لأهالي غزة والضفة في الوقت الحالي.

وشددت على ضرورة أن يتم الإعمار سريعا لقطاع غزة حتى تعود الحياة الكريمة للأهالي، مؤكدة أن دعم العربي والدولي لإعادة الإعمار يجب أن يبدأ مع اللحظة الأولى لوقف الحرب في غزة.

وثمنت رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردني، الجهود الإنسانية والدبلوماسية التي قامت بها مصر والأردن، مشيرة إلى أن القاهرة وعمان عملا منذ البداية على جهود وقف إطلاق النار بالتوازي مع تقديم المساعدات مما يمثل نموذجا فريدا في التعاون والتنسيق العربي العربي.

وتابعت أن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لم تتوقف منذ الحرب وحتى اللحظة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية والأهم بالنسبة لمصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا.

وأعربت النائبة دينا البشير عن أملها في أن تلتزم كافة الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وأن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بمتابعة وقف إطلاق النار والعمل مع الشركاء من أجل ضمان نجاحه كاملا .

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تمتد مرحلته الأولى لـ 42 يوما، حيث شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية في الدخول من الجانب المصري إلى القطاع، تحمل على متنها المساعدات الإنسانية التي ستقدم إلى سكان قطاع غزة مع بدء تنفيذ الاتفاق .

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من اليوم الأحد.

ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.. وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب .

وكان قد تأخر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان مقررا في الثامنة والنصف صباح اليوم، بسبب عدم تسليم القائمة الكاملة للمحتجزين في قطاع غزة المتفق على إطلاق سراحهم عقب سريان الاتفاق.