شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب الشهادة الإعدادية.. نماذج استرشادية وإجاباتها لامتحان الجبر والهندسة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، عن نماذج استرشادية لامتحان مادة الرياضيات (الجبر والهندسة)، تساعدهم على التدريب على شكل أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول، الذي يعقد غدًا الإثنين الموافق 20 يناير 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نماذج استرشادية لامتحان مادة الرياضيات بإجاباتها، تتضمن أسئلة متنوعة وشاملة، تغطي المنهج، وتعكس مستوى أسئلة الامتحانات الرسمية، نقدمها في السطور التالية.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، أمس السبت 18 يناير 2025، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1024-2025 في مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، غدًا الإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى الإدارات، ووكلاء الإدارات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

وحث القيادات على ضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أى تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أى أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أى محاولات غش.

وأكد أن أى محاولات للإخلال بالنظام سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (1)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (2)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (3)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (4)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (5)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (6)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (7)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (8)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (9)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (10)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (11)



نماذج استرشادية بإجابتها لامتحان الجبر والهندسة (12)



