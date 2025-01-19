شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو يوضح محطة مونوريل الأندلس ( محطة رقم 12 ) إحدى محطات مشروع مونوريل شرق النيل، ويمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ، ويشتمل على 22 محطة.

محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة :

" الإستاد - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحى السابع - المشير احمد اسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان ناينتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - الأندلس - النافورة - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - R1 - R2 - R3 -مدينه الفنون والثقافه - الحى الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة - ومركز السيطرة والتحكم .

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة)

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.