شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الأولى لأعمال تشجير الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال التشجير الجارية بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وذلك بالطريق الدائري.

وتفقد المحافظ، عددًا من القطاعات التي تم دعمها بالأشجار، وذلك بمثلث محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو تحسين عناصر البيئة وتنقية الهواء وخفض درجات الحرارة وتعزيز المظهر الحضاري للطريق الدائري، وذلك في إطار خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تحديد العديد من النقاط لزراعتها بالأشجار بنطاق الطريق الدائري بأحياء العمرانية والهرم والطالبية وجنوب.

وشملت جولة المحافظ متابعة أعمال تطوير ورفع المخلفات من على جانبي الطريق الدائري بنطاق تلك الأحياء ومعاينة المواقع المقترح تطويرها ضمن أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

ووجه المهندس عادل النجار بضرورة دراسة مدى تدعيم تلك المناطق بالمسطحات الخضراء ولاند سكيب لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة بمتابعة أعمال رفع المخلفات على مدار الساعة لسرعة الانتهاء منها مع المتابعة الدورية لعدم السماح بإلقاء المخلفات بها مجددًا.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته على تفقد أعمال التحويلات المرورية الجارية بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص مع الطريق الدائري في الاتجاه القادم والمؤدي إلى مناطق العروبة والهرم والمنشية ووضع لافتات إرشادية للتسهيل علي قائدي المركبات والحفاظ علي سلامتهم.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائرى ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية في أعمال الدهانات، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.



