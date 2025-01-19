شكرا لقرائتكم خبر عن هوية الأسيرات الثلاثة.. سيفرج عنهن بأول أيام وقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم الأحد، أنه بحسب خطة إطلاق سراح المختطفين، فإن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت غزة.

أكدت حركة حماس في بيان مقتضب، الأحد، تسليمها للوسطاء قبل قليل أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن.

نشرت حركة حماس أسماء الأسرى الثلاثة الذين سيفرج عنهم ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء ضمن الاتفاق مع اسرائيل، موضحة انها ستفرج اليوم الأحد عن المحتجزات الثلاثة وهن رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً).



حمـ ـاس تنشر أسماء 3 أسرى إسرائيليين محتجزين فى غزة ستفرج عنهم اليوم

وأعلنت القناة الـ12 الاسرائيلية، اليوم الأحد، تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر من القيادة العليا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلمه رسمياً أسماء ثلاث أسيرات مقرر الإفراج عنهن اليوم من غزة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية حالياً تقوم بدراسة التفاصيل.

وقام منسق قيادة العمليات الخاصة في جيش الإحتلال الإسرائيلي، العميد (احتياط) جال هيرش، بإطلاع عائلات المخطوفات على المستجدات من خلال ممثلي الجيش الإسرائيلي.

وطلب مكتب نتنياهو من وسائل الإعلام والجمهور عدم نشر تفاصيل القائمة، وممارسة الحذر اللازم، والحفاظ على خصوصية العائلات.