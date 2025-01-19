تفاصيل دخول وقف إطلاق النار فى غزة حيز التنفيذ (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من عدم تنفيذ اتفاق الهدنة فى قطاع غزة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخول وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى حيز التنفيذ.

وكشفت القناة الـ12 الاسرائيلية، اليوم الأحد، عن تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر من القيادة العليا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تسلمه رسمياً أسماء ثلاث أسيرات مقرر الإفراج عنهن اليوم من غزة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية حالياً تقوم بدراسة التفاصيل.



تفاصيل دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وقام منسق قيادة العمليات الخاصة في جيش الإحتلال الإسرائيلي، العميد (احتياط) جال هيرش، بإطلاع عائلات المخطوفات على المستجدات من خلال ممثلي الجيش الإسرائيلي.

وطلب مكتب نتنياهو من وسائل الإعلام والجمهور عدم نشر تفاصيل القائمة، وممارسة الحذر اللازم، والحفاظ على خصوصية العائلات.