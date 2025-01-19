شكرا لقرائتكم خبر عن المحتجزات الثلاث مدنيات ومقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "المحتجزات الثلاث جميعهن مدنيات وسيتم في مقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية".

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.