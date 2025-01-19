شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي اليوم الأحد، أنه بحسب خطة إطلاق سراح المختطفين فإن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت غزة.

وأعلنت القناة الـ12 الاسرائيلية، اليوم الأحد، تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر من القيادة العليا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلمه رسمياً أسماء ثلاث أسيرات مقرر الإفراج عنهن اليوم من غزة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية حالياً تقوم بدراسة التفاصيل.

وقام منسق قيادة العمليات الخاصة في جيش الإحتلال الإسرائيلي، العميد (احتياط) جال هيرش، بإطلاع عائلات المخطوفات على المستجدات من خلال ممثلي الجيش الإسرائيلي.

وطلب مكتب نتنياهو من وسائل الإعلام والجمهور عدم نشر تفاصيل القائمة، وممارسة الحذر اللازم، والحفاظ على خصوصية العائلات.