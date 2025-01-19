شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بوقف إطلاق النار في غزة ونتنياهو يفرض قيود على الأعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت القناة الـ 12 الإسرائيلية، الأحد، تلقي جيش الاحتلال الاسرائيلي أوامر من القيادة العليا بوقف إطلاق للنار في قطاع غزة.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلمه رسمياً أسماء ثلاث أسيرات مقررات الإفراج عنهن اليوم من غزة، مؤكدا ان الأجهزة الأمنية حالياً تقوم بدراسة التفاصيل.

وقام منسق قيادة العمليات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد (احتياط) جال هيرش، بإطلاع عائلات المخطوفين على المستجدات من خلال ممثلي الجيش الإسرائيلي.

وطلب مكتب نتنياهو من وسائل الإعلام والجمهور عدم نشر تفاصيل القائمة، وممارسة الحذر اللازم، والحفاظ على خصوصية العائلات.