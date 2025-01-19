شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتوجه لبروكسل لبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، صباح الأحد، إلى بروكسل في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير عبد العاطى مع كبار المسئولين فى بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، كما يجتمع مع الجالية المصرية.

تهدف الزيارة أيضاً إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى لمتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين. ومن المقرر أن يتلقى الوزير عبد العاطى بكبار مسئولي مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبى والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

يتوجه الوزير عبد العاطى فى محطته الثانية إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية التى تستضيف المقر الرئيسى للبرلمان الأوروبى، للالتقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبى ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.