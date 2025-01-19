شكرا لقرائتكم خبر عن جهود صندوق مكافحة الإدمان في العلاج والتوعية × أسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 10 وحتى 16 يناير 2025.



وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان زيارة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، والسادة أعضاء اللجنة، أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

والتقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز واستمعت لهم للاطمئنان على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، وتوفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كافة الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجاناً، بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي، كما استعانت العديد من الدول بتجربة الصندوق باعتبارها من التجارب الرائدة وبدأت في نقل التجربة إليها ،لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع .



كما تم تنفيذ 148 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 23 ميدان بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ 39 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " ،كما تم تنفيذ 30 نشاط في 8 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية باستهداف 6400 طالب وطالبة كما تم تنفيذ أنشطة متنوعة داخل الجامعات الحكومية والخاصة مع استمرار تنفيذ برنامج الوقاية من الإدمان بين طلاب المدارس والمعاهد الازهرية باستخدام المحتوى المرئي داخل 3600 مدرسة ومعهد أزهري بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي ، كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3464 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 5185 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي