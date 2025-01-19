شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت الزكاة والصدقات" يوفر جهازي تابلت لطالبتين مكفوفتين بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم "بيت الزكاة والصدقات" جهازي تابلت بأعلى المواصفات لطالبتين مكفوفتين، حنين عادل أحمد محمد بالمرحلة الإعدادية، وياسمين عادل أحمد محمد بالصف الثاني الثانوي بمعهد فتيات الطور الإعدادي الثانوي بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وذلك وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد الموافق 19 من يناير 2025م، أن الأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، والأستاذ الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، قد سلّما التابلت للفتيات، بمدينة شرم الشيخ.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن والدة الطالبتين توجهت بإستغاثة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كما أنها تتقاضى إعانة شهرية من «بيت الزكاة والصدقات» بالفعل ولديها ابنتان كفيفتان إحداهما في المرحلة الإعدادية والأخرى في المرحلة الثانوية، وكل حلمها جهازي تابلت للمكفوفين يساعد ابنتيها في استكمال تعليمهما ومواكبة زملائهم في الدراسة.

وفي ختام اللقاء، سلّم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، درعًا للدكتورة سحر نصر، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر، والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، تقديرًا لجهود البيت لمساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة جنوب سيناء، وذلك عن طريق تقديم الدعم المستمر للأسر الأكثر احتياجاً من خلال البرامج التنموية للبيت.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور خالد مبارك - الشكر لبيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على جهوده الدائمة للوصول إلى المستحقين والأولى بالرعاية في الوديان والتجمعات البدوية الفقيرة بمدن محافظة جنوب سيناء، ودعم الأمهات المعيلات بماكينات خياطة تساعدهن على تدبير شؤون حياتهن.

يذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» وزّع في وقت سابق، آلاف البطاطين والمواد الغذائية والملابس الشتوية على المستحقين في الوديان والتجمعات البدوية بمدن طابا ونويبع وسانت كاترين والطور وشرم الشيخ وأبو رديس وأبو زنيمة ودهب وراس سدر؛ لمساعدتهم على مواجهة موجة البرد القارص وأمطار السيول، بالاضافة إلى تقديم الدعم النقدي الشهري للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك توفير الاحتياجات اللازمة من العلاج للمرضى غير القادرين.