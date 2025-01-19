شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى معمودية المسيح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس المجيد أحد الأعياد السيدية الكبرى، إذ يُحيي ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن. ويُحتفل به سنويًا في 19 يناير، الموافق 11 طوبة في التقويم القبطي. ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

كما يُعرف عيد الغطاس أيضًا بعيد "الظهور الإلهي"، أي ظهور السر العظيم فيه، فظهر الابن الكلمة في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت نادى من السماء "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" (مت 3: 17)، فهو إحياء ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

وكان قد صلى أمس قداسة البابا تواضروس الثاني، لقان وقداس عيد الغطاس فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكاتدرائية.