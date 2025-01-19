شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 50 طن تقاوي أرز غير معتمدة وغير مصرح بتداولها بالأسواق فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت لجان الإدارة المركزية لفحص وإنتاج التقاوي من ضبط 50 طنا من تقاوي الأرز غير المعتمدة وغير مصرح بتداولها في الأسواق، وذلك استكمالا للمجهودات الكبيرة في ضبط أسواق التقاوى وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة بضرورة متابعه أسواق التقاوي وحماية المزارعين من الغش والتدليس.

وشكل الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي حملة مكبرة مشكلة من رجال الإدارة العامة لاعتماد التقاوى والتوجه إلى مراكز اعداد تقاوي الارز المخالفه بمحافظه كفر الشيخ بمركز دسوق .

اسفرت الحمله عن ضبط كميات كبيرة من تقاوي الارز بأحد المخازن المخالفة وتقدر الكميات المضبوطة باكثر من 50 طن تقاوي معبأه في عبوات تقاوي مخالفة حيث تم تجهيز تلك الكميات للتوزيع بصورة غير قانونية وعليه فقد قامت الحمله باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكميات المضبوطة و نقلها إلى مخازن الإدارة والتحفظ عليها وذلك حتي لا يحدث أى تلاعب بها.

وشدد رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بضروره استكمال هذه الحملات للقضاء علي انتشار التقاوي الغير معتمدة.

كما اكد علي ضروره نشر الوعي الزراعي نحو توجيه المزارعين بشراء التقاوي المعتمده من المصادر الموثوق بها وذلك لتحسين الناتج العام من المحاصيل الاستراتيجيه علي المستوي العام وأنه جاري تكثيف المرور علي منافذ بيع التقاوي لضمان وصول تقاوي معتمدة ذات صفات جودة عالية للمزارعين.

