شكرا لقرائتكم خبر عن حزب بن جفير: وزراؤنا قدموا استقالاتهم احتجاجا على صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب بن جفير: وزراؤنا قدموا استقالاتهم احتجاجا على صفقة التبادل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.