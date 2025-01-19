شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فى حماس: سيتم تسليم أسماء المحتجزين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قال مسؤول في حماس لرويترز: سيتم تسليم أسماء المحتجزين قريبا.. وأسباب التأخير فنية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن وقف إطلاق النار المُقرر دخوله حيز التنفيذ لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدثت كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.