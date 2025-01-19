شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فى حماس: تسليم قائمة أسماء المحتجزين فى أى لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قيادى فى حركة حماس، أنه سيتم تسليم قائمة أسماء المحتجزين فى أي لحظة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن وقف إطلاق النار المُقرر دخوله حيز التنفيذ لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

في المقابل، قالت حركة حماس إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.