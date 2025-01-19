شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء إثر قصف الاحتلال على غزة منذ بدء التوقيت المعلن لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 10 شهداء إثر قصف الاحتلال على غزة منذ بدء التوقيت المعلن لوقف إطلاق النار.

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن وقف إطلاق النار المُقرر دخوله حيز التنفيذ لن يبدأ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

في المقابل، قالت حركة حماس إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.